Omicron varyantı İngiltere’de faiz kararında belirleyici olabilir

BoE Para Politikası Komitesi üyesi Saunders, "Faizlerin ayarlanması gerekip gerekmediği ve ne zaman ayarlanacağı değerlendirilirken, her zaman bekleyelim ve daha fazla veri görelim seçeneği vardır" diye konuştu.



"Yeni COVID varyantı Omicron'un daha oldukça yakın bir zamanda tespit edilmiş olması dikkate alındığında, faiz konusunda bir karar almadan önce Omicron'un amu sağlığı ve ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin daha fazla kanıt görmeyi beklemenin avantajları olabilir" diye konuşan Saunders, "Faiz oranlarında değişikliğin ertelenmesi, gelecekte daha ani ve acı verici politika sıkılaştırmasını gerektirebilir, bu Aralık toplantısında değerlendirilecek önemli bir faktör olacak" diyerek faiz oranlarını ayarlamayı ertelemeye devam etmenin de maliyetleri olabileceğini de belirtti.