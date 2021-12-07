ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Üretim artışı, korumacılık benzeri adımlar gerektirebilir

Financial Times'ın düzenlediği bir sanal konferansta konuşan Yellen "insanların korumacılık olarak tanımladığı politikalar, yurt içinde uygun teşviklerle üretim yapmak için gerekli olacak. Elbette tedarik zinciri sıkıntılarını gidermek için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çalışmak istiyoruz. Herşeyin ABD'de üretilmesi değil ancak bazı durumlarda çözüm bu olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Pandemi, elektronikten otomotive kadar birçok sektörde çip krizi gibi arz sıkıntılarına neden oldu. Bunun sonucunda tüketiciler de yüksek fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Yellen birçok üründe yaşanan arz sıkıntılarının çözülmesinin birkaç yıl sürebileceğini söyledi.

Yellen ayrıca enflasyondaki yükselişin büyük oranda pandemiye bağlı tedarik zincirindeki sıkıntılardan kaynaklandığı ve virüs kontrol altına alınınca enflasyonun da düşeceği görüşünü yineledi. Yellen konuşmasında ekonominin ve istihdam piyasasının güçlü olduğuna da vurgu yaptı.