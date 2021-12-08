İngiltere, çelik ve alüminyum tarifeleri için ABD’yi baskı altına aldı

İngiliz bir yetkili yaptığı açıklamada, İngiltere
Ticaret Bakanı Trevelyan'ın ABD
Ticaret Bakanı Raimondo'dan ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerini düşürme görüşmelerini başlatması talebi hamlesinin, "Trevelyan'ın dün Washington
'da ABD ticaret baş müzakerecisi Katherine Tai'ye, ABD'nin tarifelerini hafifletmek için hızlı bir anlaşma olmadığı sürece viski ve diğer ABD ürünlerine yönelik misilleme tarifelerinde bir artış için İngiltere'de baskının arttığını söylemesinin ardından geldi" ifadelerine yer verdi.
Adını açıklamayan yetkili, Trevelyan'ın bugün Raimondo ile Washington'da planlanan toplantısında mesajı tekrar edeceğini belirtti.