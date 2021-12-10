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Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:23 Son Güncelleme: 10.12.2021 16:25

Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv bayine stokçuluk cezası!

Ticaret Bakanlığı’ndan otomotiv bayine stokçuluk cezası!

Ticaret Bakanlığı, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığını ifade ederek, mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edildiğini dile getirdi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ticaret Bakanlığınca, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suistimaller yakından takip edilmektedir. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir."

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Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv bayine stokçuluk cezası!
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