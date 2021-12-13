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Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:09 Son Güncelleme: 13.12.2021 15:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Ekim ayı cari işlemler verisinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. 2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz. " dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz
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