Asya sıcak para çıkışına hazır mı?

Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız verme yönünde atacağı bir adımın Asya piyasaları üzerinde küçük bir etkisinin olmasını bekleyen Heng, Asya'nın güçlü ticaret temel göstergelerinin Fed'in tahvil alımlarını sona erdirmesine dayanmalarında bölge ülkelerine yardım edeceğini savundu.

"Asya'da genel olarak tüm merkez bankaları Fed'in atacağı adamlara şu ana kadar çok iyi hazırlandılar" diye konuşan Heng, "Döviz rezervleri rekor seviyelerde. Fed faiz artırımına başladığında yaşanabilecek bir sermaye çıkışı ile iyi başa çıkabilecek durumdayız" dedi.