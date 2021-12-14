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Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:02

Asya sıcak para çıkışına hazır mı?

Asya sıcak para çıkışına hazır mı?

United Overseas Bank'in piyasa stratejisti Heng Koon How Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesi halinde bunun Asya piyasalarında oynaklığa yol açmasının muhtemel görünmediğini söyledi.

Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız verme yönünde atacağı bir adımın Asya piyasaları üzerinde küçük bir etkisinin olmasını bekleyen Heng, Asya'nın güçlü ticaret temel göstergelerinin Fed'in tahvil alımlarını sona erdirmesine dayanmalarında bölge ülkelerine yardım edeceğini savundu.

"Asya'da genel olarak tüm merkez bankaları Fed'in atacağı adamlara şu ana kadar çok iyi hazırlandılar" diye konuşan Heng, "Döviz rezervleri rekor seviyelerde. Fed faiz artırımına başladığında yaşanabilecek bir sermaye çıkışı ile iyi başa çıkabilecek durumdayız" dedi.

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Asya sıcak para çıkışına hazır mı?
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