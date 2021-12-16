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Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:20

Merkez Bankası döviz rezervleri 122,9 milyar dolar oldu

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Merkez Bankası döviz rezervleri 122,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Aralık haftasında 1 milyar 135 milyon dolar azalarak 122 milyar 891 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 855 milyon dolar gerileyerek 84 milyar 153 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 3 Aralık'ta 85 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 737 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 135 milyon dolar azalışla 124 milyar 26 milyon dolardan 122 milyar 891 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
31.12.2020 43.241 49.965 93.206
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
25.06.2021 40.918 59.240 100.158
30.07.2021 41.592 64.128 105.721
27.08.2021 40.308 77.956 118.265
24.09.2021 39.205 82.840 122.044
28.10.2021 39.679 84.105 123.463
26.11.2021 39.122 87.024 126.146
3.12.2021 39.018 85.008 124.026
10.12.2021 38.737 84.153 122.891

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Merkez Bankası döviz rezervleri 122,9 milyar dolar oldu
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