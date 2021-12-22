AB, bütçesine katkı için 3 yeni vergi teklif etti

AB Komisyonu, Birlik bütçesine yeni öz kaynak sağlayacak düzenleme paketini açıkladı. AB'nin "Yeni Nesli AB" adlı yaklaşık 800 milyar avroluk kurtarma programının geri ödenmesinde kullanılacak pakete göre, AB emisyon ticaret sistemi revize edilecek.

Emisyon ticareti denizcilik sektörüne de uygulanacak. Aynı zamanda havacılık sektöründen sağlanan gelirler artırılacak. Yapılar ve araçların karbon salımına ilave vergi getirilecek.

Üye ülkelerin, AB emisyon ticaretinden elde ettiği gelirin yüzde 25'inin AB bütçesine aktarılması sağlanacak. Böylece 2026-2030 arasında yıllık ortalama 12 milyar avro kaynak bütçeye yönlendirilecek.

Dış ülkelerden ithal edilen ürünlerden karbon vergisi tahsil etmesi öngörülen AB'nin, sınırda karbon düzenlemesi mekanizması gelirlerinin yüzde 75'i AB bütçesine yönlendirilecek. Bu mekanizma ile 2026-2030 döneminde yıllık 1 milyar avro kaynak sağlanacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) uzlaşı sağlanan küresel kurumlar vergisi reformu çerçevesinde, AB ülkelerinde çok uluslu şirketlerin net karlarının bir kısmının katılımcı ülkelerce vergilendirilmesi söz konusu olacak.

Üye ülkeler, şirket karlarının vergilendirilmesinden sağlanan gelirlerin yüzde 15'ini AB bütçesine gönderecek. Bu uygulamayla da yıllık 4 milyar avro kadar gelir elde edilecek.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

KURTARMA PROGRAMI

AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla kurtarma programı için 2026 yılı sonuna kadar sermaye piyasalarında borçlanacak. Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

AB, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar yaklaşık 800 milyar avroluk tahvil ihracı planlıyor.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

AB ülkelerine 360 milyar avro kredi ve 312,5 milyar avro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da önemli miktarda mali kaynak sağlanacak.