Buna göre, 20 Aralık'ta mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan döviz, yurt içi yerleşik gerçek kişi hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

TCMB HESABINA AKTARILAN DÖVİZLER, MERKEZ BANKASI'NCA DÖNÜŞÜM KURU ÜZERİNDEN SATIN ALINACAK

Sisteme katılmak isteyen bankalar nezdinde TCMB adına dolar, avro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak. Bankanın topladığı taleplere ilişkin satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar TCMB'ye bildirilecek ve toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak. TCMB hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler, bildirim formuna uygun olarak TCMB'ye aynı gün elektronik ortamda bildirilecek. Banka tarafından TCMB hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası'nca dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak.