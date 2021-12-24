BDDK: Kurumumuz herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamaktadır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hâlihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamakta olduğunu bildirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden Kurumumuzun danışmanlık hizmeti aldığına yönelik artan haber ve paylaşımlara ilişkin olarak açıklama yapılması lüzumu görülmüştür.

Kurulumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 4 üncü maddesinin (v) bendine dayalı olarak haber ve paylaşımlarda yer alan kuruluşu kendi grup şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilmesi konusunda yetkilendirmiş olup bu yetkilendirme Kurumumuz web sitesinde yer alan diğer Kurul kararlarında görüleceği üzere daha önce de muhtelif bankalara sağlanmıştır. Kurumumuz hâlihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamaktadır."