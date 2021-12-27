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Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:36 Son Güncelleme: 27.12.2021 09:23

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını söyledi.

Dönmez, "Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." dedi.

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Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
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