Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını söyledi.
Dönmez, "Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." dedi.
Adım adım hedefe…🎯— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 24, 2021
Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. 🚢
Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor.🔥 pic.twitter.com/ZtqU15qNC3