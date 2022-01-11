Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Fed'in şahinleşen duruşu ve martta faiz artırımına gidebileceği beklentisi pay piyasalarında fiyatlanmayı sürdürürken, dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları pay piyasalarını olumlu etkiledi.

Powell, bankanın araçlarını ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemenin yanı sıra yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade ederek, "Devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona neden oldu. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası ekonominin bazı açılardan farklı olabileceğini, hedeflerin peşinde koşarken bu farklılıkları hesaba katmak gerekeceğini vurgulayan Powell, bu doğrultuda para politikasının sürekli gelişen ekonomiye ayak uydurarak geniş ve ileriye dönük bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini bildirdi.

New York borsasında endeksler Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yüzde 2'lere varan kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederken, Nasdaq endeksi 4 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı.

Bugün, son dönemde şahin duruşu öne çıkan Kansas City Fed Başkanı Esther George ve St Louis Fed Başkanı James Bullard'ın konuşmaları gündemin odağına yerleşirken, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Fed'in ilk faiz artışına yüzde 90 ihtimalle martta gideceğine ilişkin beklentiler ise devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı dünya genelinde oldukça hızlı bir şekilde yayılmayı sürdürürken, risk iştahının düşük seyretmesinde sınırlı da olsa etkili oluyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün, Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,80'e çıkmasının ardından yüzde 1,77 seviyesinde dengelendi.

Dün, New York borsası güne sert satıcılı bir seyirle başlamasının ardında gün sonuna doğru kayıplarının büyük kısmını telafi etti. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,45 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Bugün ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yatay bir seyir izliyor.

Dün Powell'ın açıklamaları öncesinde kapanan Avrupa'da pay piyasaları ise günü düşüşle tamamladı. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yatırımcıların odağında yer alıyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir gözlemlenirken, Kovid-19 salgının hızla yayılması risk unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Bölge ülkelerinde rekor vaka sayılarının devam etmesi ve alınan tedbirler ekonomik toparlanma üzerindeki endişeleri artırıyor.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50, Japonya'da tatil dönüşü dünkü düşüşü de fiyatlayan Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Yurt içinde ise gözler bugün ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Dün yüzde 0,58 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak günü 2.045,16 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün günü yüzde 0,42 artışla 13,8329'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,79 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğleri ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm desteklerinden artık yurt içi yerleşik tüzel kişiler de yararlanabilecek.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.070 seviyesinin direnç, 2.030 ve 1.990 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı ödemeler dengesi