IMF Başkanı Georgieva: ABD’de enflasyon ikinci çeyrekte düşer

ABD'de enflasyonun düşmesinin tedarik zincirlerindeki sıkıntılar ile mücadeleye bağlı olduğunu savunan Georgieva, bu alanda bazı ilerlemeler sağlandığına dair umut verici işaretler görmekte olduklarını ifade etti.

Georgieva, Çin'e ilişkin değerlendirmelerinde ise ekonomiye sağlanan desteklerin "biraz erken" geri çekildiğini düşündüklerini, Çin'de tüketimin COVID-19 salgınının yol açtığı bozulmaları henüz tam olarak telafi edemediğini savundu.

IMF Başkanı, Çin'in ekonomide yüzde 5 büyümeyi sağlayacak mali hareket alanı olduğunu da vurguladı.