Philadelphia Fed Başkanı Harker üçten fazla faiz artırımına açık

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in Mart ayından başlayarak bu yıl faizleri 3 kez artırmasını destekleyeceğini, enflasyon görünümünün kötüleşmesi halinde daha fazla artırıma açık olduğunu söyledi.

"FAİZ ARTIRIMLARININ MART AYINDA BAŞLAMASINA OLUMLU BAKIYORUM"

Financial Times gazetesine konuşan Harker, "Hali hazırda bu yıl 3 faiz artırımı olmasını destekliyorum ve faiz artırımlarının Mart'ta başlamasına çok açık olurum" dedi.

Harker, Fed'in enflasyonu ateşleyen tedarik zinciri problemleri ile başa çıkmak için elinde birkaç araç olduğunu, ancak esas olarak talebi yavaşlatmak için adım atması gerektiğini ifade etti.