Son Dakika: İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui kovuldu!

İspanya Futbol Federasyonu resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Lopetegui ile yolların ayrıldığı açıklandı! Real Madrid ile kazandığı başarıların ardından görevinden ayrılan Zinedine Zidane'dan sonraki Real Madrid teknik direktörü olan Julien Lopetegui kovuldu!

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales; şok gelişmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Julen Lopetegui ile anlaşmamızı bozmak zorunda kaldık. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik. Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid'e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Oyuncularla konuştum Dünya Kupası'nda ellerinden geleni yapacaklar."