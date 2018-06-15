CANLI | Portekiz - İspanya

2018 Dünya Kupası B Grubu'nda günün merakla beklenen karşılaşmasında Portekiz ile İspanya karşılaşıyor. 21.00'da Fisht Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetiyor. Rocchi'nin yardımcılıklarını Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapıyor.

PORTEKİZ - İSPANYA

İSPANYA SAHAYA HIERRO YÖNETİMİNDE ÇIKIYOR

Dünya Kupası'nın favori takımlarından İspanya, turnuvanın başlamasına iki gün kala yaşadığı teknik direktör değişikliğiyle gündemde. Julen Lapotegui'nin İspanya Futbol Federasyonu'yla iletişim kurmadan Real Madrid'le anlaşması gerekçesiyle görevden alınması üzerine sportif direktör Fernando Hierro teknik direktörlük görevine getirildi.

İKİ EKİP ARASINDA İKİNCİ DÜNYA KUPASI RANDEVUSU

İber yarımadası derbisi olarak adlandırılan Portekiz-İspanya karşılaşması bundan önce sadece 2010 yılında bir Dünya Kupası'nda oynandı. Son 16 turunda karşılaşan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf David Villa'nın attığı golle İspanya oldu.

Portekiz ile İspanya arasında, Dünya Kupası ve Avrupa Kupası'nda oynanan dört karşılaşmada yalnızca dört gol atıldı.

PORTEKİZ'DE HEDEF AVRUPA KUPASI'NDAN SONRA DÜNYA KUPASI

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan Portekiz; tarihte, Avrupa Kupası ve Dünya Kupası'nı arka arkaya kazanan dördüncü takım olma amacında. Bunu daha önce Batı Almanya (1972 Avrupa Kupası, 1974 Dünya Kupası), Fransa (1998 Dünya Kupası, 200 Avrupa Kupası) ve İspanya (2008 Avrupa Kupası, 2010 Dünya Kupası) başarabildi.

İSPANYA KALESİNİ GOLE KAPADI

İspanya, 2018 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa gruplarında İngiltere ile birlikte en az gol yiyen takım oldu. Kalesinde sadece üç gol gören İspanya; Belçika, İngiltere ve Almanya ile birlikte elemelerde mağlubiyet yüzü görmeyen dört Avrupa ülkesinden biri olarak dikkat çekiyor. İspanya elemelerde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

ELEMELERE CRISTIANO RONALDO DAMGASI

Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Eleme Gruplarında 18 gole doğrudan katkıda bulunarak (15 gol, 3 asist) bu alanda en başarılı oyuncu oldu. Buna karşın 33 yaşındaki yıldız İspanya'ya karşı gol atmayı başaramadı.