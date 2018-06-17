Kosta Rika – Sırbistan (Canlı)

Cosmos Arena'da saat 15.00'te başlayan Kosta Rika – Sırbistan maçını Senegal Futbol Federasyonu'ndan Malang Diedhiou yönetiyor.
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Takımların muhtemel ilk 11'leri şöyle:
Kosta Rika: Keylor Navas, Cristian Gamboa, Johnny Acosta, Giancarlo Gonz, Oscar Duarte, Bryan Oviedo, Bryan Ruiz, Celso Borges, David Guzman, Christian Bola, Marco Urena
Sırbistan: Vladimir Stojk, Branislav Ivan, Nikola Milenko, Dusko Tosic, Aleksandar Kol, Nemanja MaticSergej Milinko, Dusan Tadic, Adem Ljajic, Filip Kostic, Aleksandar Mit