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Kosta Rika – Sırbistan (Canlı)

2018 Dünya Kupası E Grubu maçında Kosta Rika ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 17.06.2018 13:40
Kosta Rika – Sırbistan (Canlı)

Cosmos Arena'da saat 15.00'te başlayan Kosta Rika – Sırbistan maçını Senegal Futbol Federasyonu'ndan Malang Diedhiou yönetiyor.

KOSTA RİKA – SIRBİSTAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların muhtemel ilk 11'leri şöyle:


Kosta Rika: Keylor Navas, Cristian Gamboa, Johnny Acosta, Giancarlo Gonz, Oscar Duarte, Bryan Oviedo, Bryan Ruiz, Celso Borges, David Guzman, Christian Bola, Marco Urena

Sırbistan: Vladimir Stojk, Branislav Ivan, Nikola Milenko, Dusko Tosic, Aleksandar Kol, Nemanja MaticSergej Milinko, Dusan Tadic, Adem Ljajic, Filip Kostic, Aleksandar Mit

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