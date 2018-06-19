Ve Salah Dünya Kupası'nda sahne alıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Mısır, tarihlerinde ilk kez bu akşam karşılaşacak.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların ilki de olan karşılaşma, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

Rusya ve Mısır'ın yer aldığı A Grubu'nda Uruguay ve Suudi Arabistan da bulunuyor.

FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA MISIR ÖNDE

FIFA dünya sıralamasında Afrika ekibi önde yer alıyor.

Dünya sıralamasında Mısır 45'inci, Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ise 70'inci basamakta bulunuyor.

RUSYA'NIN 11. DÜNYA KUPASI

Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 41 maça çıkan Ruslar, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Rusya, 3'ü SSCB'den ayrıldıktan sonra olmak üzere son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.

MISIR'IN GALİBİYETİ YOK

Üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 7 gol gördü.

SALAH DÖNÜYOR

Mısır büyük bir heyecanla Muhamed Salah'ın takıma dönüşünü bekliyor. Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle mayıs ayı sonundan bu yana sahalardan uzak kalan Salah'ın bu akşam sahaya çıkmaya hazır görünüyor.

Son antrenmanı sorunsuz şekilde atlatan yıldız oyuncunun Rusya karşısında ilk 11'deki yerini almayı bekleniyor.

Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla inanılması güç bir performans sergileyen Salah, Mısır'ın da hemen hemen her şeyi. Öyle ki yıldız oyuncu Mısır'ın Dünya Kupası elemelerinde kaydettiği gollerin yüzde 75'ine tek başına doğrudan etki etmişti.