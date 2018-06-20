Portekiz - Fas (Canlı)

Luzhniki Stadı'nda saat 15.00'te başlayan Portekiz - Fas maçını ABD Futbol Federasyonu'ndan Mark Geiger yönetiyor.

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İLK 11'LER...

Takımların ilk 11'leri belli oldu. Portekiz'in 11'inde Beşiktaş'ın stoperi Pepe de bulunuyor. Bir başka Beşiktaşlı Quaresma ve Göztepe kalecisi Beto ise yedekler arasında yer alıyor.

Fas'ın ilk 11'in de ise Fenerbahçeli Dirar, Medipol Başakşehirli Manuel da Costa, Galatasaraylı Belhanda ve Yeni Malatyasporlu Boutaib bulunuyor.

PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric Soares, Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva, Joao Moutinho, William Carvalho, Joao Mario, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo

FAS: Munir, Nabil Dirar, Medhi Benatia, Manuel da Costa, Achraf Hakimi, Karim El Ahmadi, Mbark Boussoufa, Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech, Khalid Boutaib