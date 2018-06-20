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Uruguay - Suudi Arabistan (Canlı)

2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 20.06.2018 17:59 Güncelleme Tarihi: 20.06.2018 18:01
Uruguay - Suudi Arabistan (Canlı)

Rostov Arena'da saat 18.00'da başlayan Uruguay - Suudi Arabistan maçını Fransa Futbol Federayonu'ndan Clement Turpin yönetiyor. Uruguay, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısır'ı 1-0 yenmişti. Suudi Arabistan ise Rusya'ya 5-0 mağlup olmuştu.

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İLK 11'LER

Takımların kadroları belli oldu. Uruguay'ın kalesinde Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera yer alıyor. İlk 11'leri şöyle:

URUGUAY: Fernando Muslera, Guillermo Varela, Jose Gimenez, Diego Godin, Martin Caceres, Carlos Sanchez, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Cristian Rodriguez, Luis Suarez, Edinson Cavani

SUUDİ ARABİSTAN: Mohammed Al Owais, Mohammed Al Burayk, Osama Hawsawi, Ali Albulayhi, Yasir Al Shahrani, Taisir Al Jassim, Abdullah Otayf, Salem Al Dawsari, Salman Al Faraj, Hattan Babhir, Fahad Al Muwallad

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