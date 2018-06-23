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Rusya'da "Arap birliği"

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile Moskova'da karşılaşacak Tunus'a, maç öncesinde diğer Arap ülkelerinin taraftarları da destek verdi.

Giriş Tarihi: 23.06.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2018 15:51
Rusya'da "Arap birliği"

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile karşılaşacak Tunus'a, müsabaka öncesinde Rusya'da bulunan diğer Arap ülkelerinin taraftarları da destek verdi.

Karşılaşma öncesi başkent Moskova sokaklarında yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla renkli görüntüler oluşturan iki takımın taraftarı, maçın oynanacağı Spartak Stadı'na gelirken coşkularını metroda da sürdürdü.

Stat etrafında bir araya gelen taraftarlar, açtıkları pankart ve giydikleri renkli kıyafetlerle dikkati çekti.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer almayan Cezayir ve Filistin'in bayraklarını taşıyan futbolseverler de Tunuslu taraftarlarla omuz omuza marşlar söyledi.

Statta da Tunuslu taraftarlarla birlikte oturan diğer Arap ülkelerinin taraftarları, kendi ülke bayraklarını da tribünlere astı.

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