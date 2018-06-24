Gerçek favori

Grubu'nda Belçika, Tunus'u 5-2 mağlup etti. Oynadığı ikinci maçı da kazanan Belçika puanını 6'ya çıkardı. Tunus ise ikinci maçı sonrasında da puanla tanışamadı. İngiltere-Panama mücadelesinde İngiltere'nin 1 puan alması durumunda Tunus kupaya veda edecek. 5. dakikada Hazard ile Ben Youssef arasında yaşanan pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Tunusluların itirazları sonrası VAR'a başvuran hakemin kararı değişmedi. Hazard atışı gole çevirdi: 1-0. 16'da Mertens'in pasında Lukaku topu ağlara yolladı: 2-0. 18'de serbest vuruşta Khazri'nin pasında Bronn kafayı vurdu: 2-1. 45+3'te Mertens'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Lukaku topu aşırttı: 3-1. 51'de Kevin de Bruyne'ün savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Hazard farkı üçe çıkardı: 4-1. 90'da arka direkte topla buluşan Batshuayi harika bir tek vuruşla ağları havalandırdı: 5-1. 90+3'te Naguez'in pasında Khazri skoru belirledi: 5-2.
LUKAKU NE YAPTI?
Karşılaşma sırasında 26 kez topla buluşan ve attığı iki şutu da gole çeviren Lukaku, girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Belçikalı, kupada 4 gole ulaşıp Ronaldo'yu yakaladı.
DETAY
Belçika iki maçta kaydettiği toplam 8 golle A Grubu lideri Rusya'yla birlikte turnuvanın en skorer ekibi oldu.
BİR GÖRÜŞ: ÖMER ÜRÜNDÜL
Belçika kaliteli ama…
BELÇIKA baştan işi sıkı tutunca çok rahat ve farklı galibiyet aldı. Attığından da fazlasını kaçırdı. Tunus, çok kolay top kaybeden takım bir de bu eksilerine geride hiç doğru yerleşemeyişleri eklenince her rakip atak pozisyona dönüştü. Hatta Belçika ikinci yarının başındaki 4. golden sonra tempoyu zorlamayı bıraksa da Tunus'un verdiği boşluklardan yine arka arkaya pozisyonlar bulmayı başardı. Belçika kaliteli bir kadroya sahip ancak dünkü maçta iki konu dikkatimi çekti. Birincisi defans blokları çizgi halinde öne çıkıyor. Tunus, bundan faydalanacak kapasitede bir takım değildi ama başka maçlarda başlarına iş açabilir. İkinci nokta ise takımın çok önemli bir halkası olan De Bruyne' ün fizik olarak düşüş içinde olması.