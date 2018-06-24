Gerçek favori

Dünya Kupası’nda ‘gizli favori’ olarak görülen Belçika; Lukaku ve Eden Hazard’ın duble yaptığı maçta Tunus’u rahat geçti. 2 maçta 4 gole ulaşan Lukaku, Ronaldo’yu yakaladı

Giriş Tarihi: 24.06.2018 00:44 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 02:07