Düellonun galibi yok

Senegal Sadio Mane ve Moussa Wague ile bulduğu gollerle iki kez öne geçti Ancak Japonya, Takashi Inui ve Keisuke Honda ile bir puanı koparmayı başardı

Giriş Tarihi: 25.06.2018 02:42

Senegal, iki kez öne geçtiği H Grubu maçında Japonya ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda oyuna hükmeden Senegal, 12'de Sadio Mane ile öne geçti. Japonya, 34'te geçen sezon Galatasaray forması giyen Nagatomo'nun, slalom yaparak taşıdığı topu filelerle buluşturan Takashi Inui ile beraberliği sağladı. İkinci yarı yine maçta Senegal hakimiyeti vardı. 71'de Moussa Wague tekrar Afrika ekibini öne geçirdi. Ancak pes etmeye Japonya, Keisuke Honda ile 78'de bir puanı almayı başardı: 2-2. Bu sonuçla her iki ekip de puanını dörde çıkararak son maçlar öncesi avantajını korudu.



Sarı saçlarıyla dikkat çeken Honda, son üç Dünya Kupası'nda hem gol atan hem de asist yapan tek oyuncu.



?Honda ayrıca Japonya'nın Dünya Kupası'nda attığı son 10 gole 4 gol ve 3 asistle katkı yaptı.



Senegal'i ikinci kez öne geçiren golü kaydeden Moussa Wague, Dünya Kupası tarihine geçti. Wague, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Afrikalı oyuncu (19 yaş 8 ay) unvanının yeni sahibi oldu.



- BİR GÖRÜŞ -

Ömer ÜRÜNDÜL: Avantajlı çıktılar

Gruptaki ilk maçların galiplerinin kritik mücadelesi seyir zevki yüksek bir futbola sahne oldu. Oyunu daha fazla domine eden Senegal'di. Erken skor avantajı da yakaladılar. Bu yarıda Japonya'nın tek atağı golle sonuçlandı. Bu golde Nagatomo'nun önemli katkısı vardı. İkinci yarıda yine Senegal baskısı vardı. Ama bu defa pozisyon olarak ani çıkışlarda Japonya daha etkiliydi. Üç gol kaçırdılar. Sonra yenik duruma düştüler ama Honda ile beraberliği sağladılar. İki takımdaki hayal kırıklığı ise Japonya'da Kagawa, Senegal adına ise şans golü atmasına rağmen Liverpool'daki performansının çok gerisinde kalan Mane idi. İki takım da son maçlara avantajlı şekilde giriyorlar.