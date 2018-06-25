Silindir İngiltere

Harry Kane’in ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol attığı maçta İngilizlerin diğer sayılarını Stones (2) ve Lingard kaydetti. Panama ise kupaya veda etti...

Giriş Tarihi: 25.06.2018 02:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 03:31