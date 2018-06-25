Silindir İngiltere

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda İngiltere, averaj hesabıyla çıktığı Panama karşılaşmasında şov yaparak sahadan 6-1 galip ayrıldı ve son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. İngilizlerin Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyeti olarak tarihe geçen maçta Harry Kane ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol attı. İngiltere'nin diğer gollerini John Stones (2) ve Jesse Lingard kaydetti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ve kupadaki ilk golünü Felipe Baloy ile bulan Panama ise turnuvaya veda etti.
KANE KRALLIĞA KOŞUYOR
Panama karşısında 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gole imza atan İngilizlerin yıldızı Harry Kane, gol sayısını 5'e yükseltti ve krallık yarışında Ronaldo (4) ve Lukaku'nun (4) önüne geçip zirveye kuruldu. İngiltere forması ile sahaya çıktığı son beş maçta da gol atan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinin milli takımdaki en uzun serisini yaşıyor.
PANAMALI TARAFTARLARI COŞTURAN GOL
Panamalı taraftarlar, İngiltere karşısında ağır fark yedikleri mücadelede Felipe Baloy'un attığı tek golle coştular. İlk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşayan Panamalı futbolseverlerin tribünlerdeki sevinci futbolun güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
AVERAJ EŞİT OLURSA FAİR-PLAY'E BAKILACAK
İngiltere ve Belçika G Grubu'nun 28 Haziran'daki son maçına liderlik için çıkacak. Attığı ve yediği goller ile puanları eşit olan iki ülke berabere kalması durumunda Fair-Play tablosuna bakılacak. Şu anda Belçika'nın 3, İngiltere'nin ise 2 sarı kartı var. Kartlar da eşit olursa kura çekilecek.
Geoff Hurst (1966) ve Gary Lineker'in (1986) ardından İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda hat-trick yapan üçüncü futbolcu Harry Kane oldu.
Dünya Kupası tarihinde beşinci kez bir ülke bir maçın ilk yarısında beş gole ulaştı (Almanya, Polonya, Yugoslavya, Avusturya).
John Stones, 1982 yılından bu tarafa Dünya Kupası tarihinde İngiltere formasıyla gol atan ilk isim oldu.
İngiltere ağlarına golünü bırakan Panamalı Felipe Baloy, 37 yaş 120 gün ile kupa tarihinin gol atan en yaşlı 4. ismi oldu.
Panama karşısında 104 isabetli pas yapan Kyle Walker, 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana İngiltere formasıyla bu turnuvada en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.