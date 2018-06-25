Uruguay, Rusya'yı 3 golle geçti

Fernando Muslera'nın forma giydiği Uruguay, 2018 Dünya Kupası A Grubu maçında ev sahibi Rusya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan 9 puanla lider yükseldi. Ev sahibi Rusya ise 6 puanla bir üst tura yükselmeyi başardı. Uruguay'a galibiyeti getiren goller 10. dakikada Luis Suarez, 23. dakikada Denis Cheryshev (kendi kalesine) ve 90. dakikada Edinson Cavani'den geldi.
URUGUAY 3 - 0 RUSYA (MAÇ SONUCU)
10' Luis Suarez
23' Denis Cheryshev
90' Edinson Cavani
LUIS SUAREZ FRİKİKTEN ATTI
10. dakikada Bentancur'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Luis Suarez kullandı. Luis Suarez, Rusya ceza sahası ön çizgisinin yarım metre gerisinden, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan uzak köşeye yerden çok şık bir plase gönderdi ve Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi.
LAXALT VURDU, CHERYSHEV'E ÇARPARAK GOL OLDU
23. dakikada Rusya ceza sahası dışından Laxalt'ın çektiği şut Cheryshev'e çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Gol "Cheryshev (kendi kalesine)" olarak kayıtlara geçti. Uruguay 2-0 öne geçti.
RUSYA 10 KİŞİ KALDI
36. dakikada Laxalt'ı düşüren Smolnikov ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Rusya 10 kişi kaldı.
CAVANI SAHNEYE ÇIKTI
90. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Godin'in kafa vuruşunda kaleci Akinfeev gole izin vermedi. Dönen topu kale sahasında tamamlayan Cavani skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan ve A Grubu'nda üçte üç yaparak puanını 9'a çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Rusya ise ikinci olarak son 16 turuna kaldı.
Stat: Samara
Hakemler: Malang Diedhiou, El Hadji Samba, Bamlak Tessema (Senegal)
Uruguay: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk. 73 Rodriguez), Laxalt, Bentancur (Dk. 63 De Arrascaeta), Vecino, Torreira, Cavani (Dk. 90+3 Gomez), Suarez
Rusya: Akinfeev, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinskii (Dk. 46 Kuziaev), Zobnin, Miranchuk (Dk. 60 Smolov), Samedov, Cheryshev (Dk. 38 Fernandes), Dzyuba
Goller: Dk. 10 Suarez, Dk. 23 Cheryshev (Kendi kalesine), Dk. 90 Cavani (Uruguay)
Sarı kartlar: Dk. 9 Gazinskii (Rusya), Dk. 59 Bentancur (Uruguay)
Kırmızı kart: Dk. 36 Smolnikov (Rusya)