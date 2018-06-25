Uruguay, Rusya'yı 3 golle geçti

Fernando Muslera'nın forma giydiği Uruguay, 2018 Dünya Kupası A Grubu maçında ev sahibi Rusya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan 9 puanla lider yükseldi. Ev sahibi Rusya ise 6 puanla bir üst tura yükselmeyi başardı. Uruguay'a galibiyeti getiren goller 10. dakikada Luis Suarez, 23. dakikada Denis Cheryshev (kendi kalesine) ve 90. dakikada Edinson Cavani'den geldi.

URUGUAY 3 - 0 RUSYA (MAÇ SONUCU)

10' Luis Suarez

23' Denis Cheryshev

90' Edinson Cavani

LUIS SUAREZ FRİKİKTEN ATTI

10. dakikada Bentancur'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Luis Suarez kullandı. Luis Suarez, Rusya ceza sahası ön çizgisinin yarım metre gerisinden, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan uzak köşeye yerden çok şık bir plase gönderdi ve Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi.

LAXALT VURDU, CHERYSHEV'E ÇARPARAK GOL OLDU

23. dakikada Rusya ceza sahası dışından Laxalt'ın çektiği şut Cheryshev'e çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Gol "Cheryshev (kendi kalesine)" olarak kayıtlara geçti. Uruguay 2-0 öne geçti.

RUSYA 10 KİŞİ KALDI

36. dakikada Laxalt'ı düşüren Smolnikov ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Rusya 10 kişi kaldı.

CAVANI SAHNEYE ÇIKTI

90. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Godin'in kafa vuruşunda kaleci Akinfeev gole izin vermedi. Dönen topu kale sahasında tamamlayan Cavani skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan ve A Grubu'nda üçte üç yaparak puanını 9'a çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Rusya ise ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

Stat: Samara

Hakemler: Malang Diedhiou, El Hadji Samba, Bamlak Tessema (Senegal)

Uruguay: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk. 73 Rodriguez), Laxalt, Bentancur (Dk. 63 De Arrascaeta), Vecino, Torreira, Cavani (Dk. 90+3 Gomez), Suarez

Rusya: Akinfeev, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinskii (Dk. 46 Kuziaev), Zobnin, Miranchuk (Dk. 60 Smolov), Samedov, Cheryshev (Dk. 38 Fernandes), Dzyuba

Goller: Dk. 10 Suarez, Dk. 23 Cheryshev (Kendi kalesine), Dk. 90 Cavani (Uruguay)

Sarı kartlar: Dk. 9 Gazinskii (Rusya), Dk. 59 Bentancur (Uruguay)

Kırmızı kart: Dk. 36 Smolnikov (Rusya)