Dünya Kupası’ndan kısa kısa

Q7'NIN 'TRİVELA'SI DÜNYAYI SALLADI
Portekiz ile İran'ın 1-1 berabere kaldığı maça Beşiktaş forması giyen Quaresma damgasını vurdu. Portekizli yıldız, trivela vuruşu ile topu ağlara gönderirken takımını 1-0 öne geçirdi. Q7 attığı gol için, "Trivela benimle birlikte doğru. Çocukken hocalarım trivela yapınca bana kızıyordu ama şu an gizli bir silah gibi onu kullanıyorum" dedi.
RÖNESANS TABLOSU GİBİ
Quaresma'nın trivelası manşetleri süslerken, UEFA, "Trivelanın adını ne zaman Quaresma yapacağız. Bu sanatta daha fazla uzmanlaşan var mı ki?" yorumunu yaptı. Dünyanın pek çok yerinden futbolseverler ise gole övgü yağdırdı: "Pozisyon vermeyen İran savunması diye bir şey yoktur, Quaresma trivelasını görmemiş İran vardır", "Trivela değil Quaresma diyeceksiniz, "Bu dünyada mükemmel şeyler de var. Mesela bakınız Quaresma", "Rönesans tablosu gibisin Quaresma", "Da Vinci yaşasaydı Mona Lisa'yı değil, Ricardo Quaresma'nın trivelasını çizerdi", "Ronaldinho ve Quaresma dünya futboluna estetik kazandıran iki büyük efsanedir."
DEJAVU
UEFA'nın Almanca yayın yapan twitter hesabı Querasma'nın trivelasını, Portekizli yıldızın Süper Lig'de 25 Şubat 2018'de Fenerbahçe'ye attığı golü hatırlatarak verdi.
HUMMELS: 1 NUMARA
Quaresma'nın attığı gole sadece taraftarları değil meslektaşlarını da büyüledi. Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in kaptanı Mats Hummels sosyal medya hesabından, "Trivela konusunda Quaresma 1 numara, rakibi yok" mesajı attı.
QUARESMA: QUEİROZ'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ
İran'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Queiroz, Querasma'yı çıldırttı. Queiroz'un 1-1 biten maç sonunda Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart görmesi gerektiği yönündeki açıklamaları Q7'ye soruldu. Yıldız futbolcu vatandaşı için, "Eğer onun hakkında konuşursam bütün geceyi burada geçiririz. Açıkçası onun sözleri beni İranlılardan daha çok sinirlendiriyor. Queiroz bir Portekizli olarak kendi ülkesinin futbolcularına daha fazla saygı duymalı" dedi.
S.ARABİSTAN'IN SON DAKİKA ATTIĞI GOL, MISIR'DA CAN ALDI
2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın Mısır'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenmesi, futbol yorumcusu Abdurrahim Muhammed'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Ez-Zemalik'in eski futbolcusu olan Muhammed, Suudi Arabistan'ın son dakikada bulduğu gol sonrası kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞEHİRLER KARIŞTI MAÇ KAÇTI
Hırvatıstan maçını tribünden izleyecek olan iki Arjantinli taraftar Rusya'da şehirleri karıştırınca, maçın 800 kilometre uzağında kaldı. İki taraftar Nizhny Novgorod yerine Veliky Novgorod'a gidince yaşadıkları şoku şöyle anlattı: "Trenden indiğimizde şehir çok sessizdi. Stadı aradık ve yanlış yerde olduğumuzu anladık."
KOSOVA'DAN CEZA KAMPANYASI
İsveç'in Kosova asıllı yıldızları Xhaka ve Shaqiri Sırbistan'ı yendikleri maç sonrası yaptıkları çift başlı kartal sevinci nedeniyle FIFA tarafından para cezasına çarptırıldı. Xhaka, Shaqiri ve Lichtsteiner'e verilen toplam 21 bin 770 Euro'luk ceza için Kosova'da kampanya başlatıldı. İlk 24 saatte 12 bin Euro toplanırken, yapılan yorumlarda, "Duyduğumuz mutluluğa ve gurura değer" ifadeleri kullanıldı.