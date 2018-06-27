Penaltı rekoru ‘VAR’

Video Hakem Uygulaması’nın damga vurduğu Dünya Kupası’nda bugüne kadar oynanan 40 grup maçında hakemler, 22 kez penaltı noktasını göstererek, yeni bir rekora imza attı

Giriş Tarihi: 27.06.2018 00:57

2018 Dünya Kupası'na 'VAR' kararları damga vururken, daha grup maçları tamamlanmadan Dünya Kupası tarihinin en fazla penaltı rekoru kırıldı. Bugüne kadar oynanan 42 grup karşılaşmasında hakemler, 22 kez penaltı noktasını gösterirken, 1990, 1998 ve 2002 yıllarındaki 18 penaltı rekoru tarihe gömüldü. 1990 Dünya Kupası'nda 52 maçta 18 penaltının ardından, 1998 ve 2002 turnuvalarında hakemler 64 maçta 18 kez beyaz noktayı göstermişlerdi. Brezilya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda ise 64 maçta 13 kez penaltı çalınmıştı. Video hakem teknolojisinin devreye girmesiyle beraber penaltı sayısında patlama yaşandı. Sezon içinde 'VAR' kullanan liglerde penaltı sayısının yükselmediği gerçeği bir tarafa, 2018 Dünya Kupası'nda hakemler, 22 penaltının 7'sini 'VAR' kararıyla çaldılar. Brezilya'nın Neymar ile kazandığı bir penaltı ise VAR kararıyla iptal edildi.



İTALYA'DA ETKİSİ OLMADI

2018 Dünya Kupası'nda oynanacak 24 maç varken 22 penaltıyla rekorun kırılması sonrasında gözler yeni sezonda VAR teknolojisini kullanacak liglere çevrildi. Geçen sezon 'VAR' teknolojisini kullanan İtalya'da penaltı sayısı geçmiş sezonlara oranla artış göstermemişti.



22 PENALTININ 7'SI VAR'DAN

2018 Dünya Kupası'nda hakemler şu ana kadar 22 penaltının 7'sini 'VAR' kararıyla verdi.