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Almanlar büyük saçmaladı: Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elenmişler...

Almanya'da yayın yapan ZDF kanalında, milli takımlarının Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası yapılan program izleyenleri gülme krizine soktu. Sebebi ise yayının komedi programı olması değildi; her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Cem Özdemir'in yayında Almanya'nın elenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamasıydı...

Giriş Tarihi: 28.06.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 10:26
Almanlar büyük saçmaladı: Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elenmişler...

ALMANLARI BİLE GÜLDÜREN SAÇMALIK

Güney Kore'ye 2-0 yenilip Dünya Kupası'ndan elenen Almanlar başarısızlığı nereye bağlayacaklarını şaşırdılar. Maçın ardından Türkiye düşmanı Cem Özdemir'i yayına çıkaran Alman ZDF kanalı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine bağladı. Bu saçmalığa Almanlar bile güldü.

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