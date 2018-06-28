Maradona şov tam gaz sürüyor

Giriş Tarihi: 28.06.2018 02:24

Arjantın'ın Nijerya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nda adını ikinci tura yazdırdığı maçın ardından fenalaşan Maradona, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Maradona, "Herkese iyi olduğumu ve hastaneye kaldırılmadığımı söylemek isterim. Nijerya maçının devre arasında boynuma şiddetli bir ağrı saplandı. Bir doktor durumumu kontrol etti ve bana ikinci devre başlamadan eve dönmemi tavsiye etti. Fakat ben kalmayı tercih ettim, çünkü maç hâlâ ortadaydı. O anda orayı nasıl terk edebilirdim?" dedi.



Messi: Kaleyi gören vursun

ARJANTIN Milli Takımı'nı zafere taşıyan golü kaydeden savunma oyuncusu Marcos Rojo, bu konuda teşviği Lionel Messi'den aldığını söyledi. Rojo, "Devre arasında Messi bize 'Gol atmak hepimizin görevi. Pozisyonumuz ne olursa olsun kaleyi gördüğümüz yerden vurmalıyız' dedi. Ben de elimden ne geliyorsa vurdum ve gol oldu" ifadelerini kullandı.



Maketi yapılan taraftar kayıp

MEKSIKALI 5 kişilik arkadaş grubundan Javier karısından izin alıp Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'ya gelemeyince arkadaşları maketini yapıp Rusya'da 11 şehirdeki tüm maçlara götürdü. Popüler olan Javier isimli Meksikalı, karısından izin alıp Rusya'ya geldi. Önce Ekaterinburg'ta, daha sonra Rostov'da görülen Javier daha sonra ortadan kayboldu. Rus polisi, Javier'in gözaltına alınmadığını ama kayıp şikayetleri üzerine arama başlattığını açıkladı.



Jimmy'e bakan desteği

İSVEÇ Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall, Dünya Kupası'ndaki Almanya mağlubiyeti sonrası ölüm tehditlerine ve ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Jimmy Durmaz'a destek verdi. Bakan Strandhall, Almanya Milli Takımı'nın 90+5'inci dakikada attığı golle İsveç'i 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından ölüm tehditleri ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalan Jimmy Durmaz'ın 21 numaralı milli takım formasıyla meclise giden Strandhall, "Bugünkü kıyafetim. Biz İsveç'iz." notuyla yaptığı paylaşım, binlerce beğeni aldı.



İzlanda'nın hocası bırakıyor

İZLANDA tarihinin en başarılı teknik adamlarından Heimir Halgrimsson, Dünya Kupası başarısızlığı sonrası görevi bırakma kararı aldı. Kupayı 3 maçta aldıkları tek beraberlikle tamamlayan İzlanda'da devam etmek için tereddütleri bulunan İzlandalı hocanın düşünmek için 2 hafta süre istediği bildirildi. Bu arada Mısır'da da kupaya veda sonrası Hector Cuper görevini bıraktı.



Kupaya ABD&Çin damgası

2018 Dünya Kupası'na birçok farklı taraftar grubu yaptıklarıyla damga vururken açıklanan resmi verilere göre, Dünya Kupası'nda en çok bilet satılan ikinci ülke ABD oldu. Bunun yanında en çok taraftarı olan 10 ülke arasında Çin'in yer alması herkesi çok şaşırttı. Dünya Kupası'nda yer almayan Çin, 37 bin taraftarıyla dikkat çekerken 31 bin taraftarı bulunan İngiltere'den de kalabalık olması çok konuşuldu



Ronaldo penaltıda yetersiz

RUSYA'DA devam eden Dünya Kupası'na damga vuran penaltı atışlarında başarısız olan oyunculardan birisi olan Cristiano Ronaldo, bu konuda ciddi manada sorun yaşıyor. Portekizli efsane milli takımda kullandığı 14 penaltıdan yalnızca 8'ini ağlarla buluşturmayı başarmış. Son olarak İran maçında kaçırdığı penaltı Portekiz'e grup liderliğine mal olan yıldız futbolcu, böylece takımının Rusya yerine Uruguay'la eşleşmesine neden oldu.