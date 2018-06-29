Belçika’dan zor tercih

İki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarla oynadığı maçı Januzaj’ın golüyle kazanan Belçika’nın yolu çeyrek finalde Brezilya ile kesişebilir

Giriş Tarihi: 29.06.2018 01:16

Dünya Kupası'nda grup aşaması dün akşam G Grubu'nda oynanan maçlarla tamamlandı. İkinci turu garantileyen iki ekibin mücadelesinde Belçika, İngiltere'yi 1-0 yendi ve 3'te 3 yaparak grubunu lider tamamladı. Maç öncesinde averajları dahi aynı olan iki takımın nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Çünkü lider olan takımın final yolu daha çetrefilliydi. Liderin, çeyrek finalde kupanın en büyük favorilerinden Brezilya ile karşılaşma ihtimali varken, ikincinin son 8'deki rakibi İsveç-İsviçre maçının galibi olacaktı. Takımların yedek ağırlıklı kadrolarla oynadığı maçın ilk yarısı da izleyenleri uyuturken, 51'de Adnan Januzaj, attığı harika golle "Bu hesaplar beni ilgilendirmiyor" dedi ve Belçika'nın yolunu çizdi.



DETAY

İngiltere'yi 11 maçtır deviremeyen ve bu karşılaşmalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik alan Belçika rakibi önündeki bu kötü serisine son verdi.



ingiltere ve Belçika, bir önceki grup maçlarına göre toplam 17 farklı oyuncuyla sahaya çıktılar. Bu, bir Dünya Kupası maçı öncesi yapılan en fazla değişiklik oldu.