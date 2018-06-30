Fransa - Arjantin (Canlı)

Kazan Arena saat 17.00'de başlayacak olan Fransa - Arjantin maçını İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani yönetecek. Faghani'nin yardımcılıklarını Reza Sokhandan ve Mohammad Mansouri yapacak.

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ÖLÜM TEHDİDİ ALAN CABALLERO KALEDE YOK!

Takımların ilk 11'leri belli oldu. Grup maçlarındaki performansı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan ve ailesi ve kendisi adına ölüm tehditleri aldığını açıklayan Arjantin kalecisi Willy Caballero ilk 11'e alınmadı.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

FRANSA: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Olivier Giroud

ARJANTİN: Franco Armani, Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico, Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Perez, Cristian Pavon, Lionel Messi, Angel Di Maria