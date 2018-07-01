Dünya Kupası’ndan kısa kısa

DÜNYA FUTBOL MÜZESİ BÜYÜK İLGİ TOPLUYOR
Dünya Kupası'nda futbolseverlerin uğrak noktalarından biri de şampiyona tarihini konu alan FIFA Dünya Futbol Müzesi oluyor. Moskova'daki iki katlı müzede, turnuvaya katılan 32 takımın formaları sergileniyor. Diğer bölmelerde ise Dünya Kupası'na damga vurmuş maçlarda kullanılan formalar, kaleci eldivenleri ve afişler yer alıyor. İlk Dünya Kupası'nın final bileti ve madalyaların da yer aldığı müzedeki küçük ekranlarda da şampiyonanın ölümsüz anları yeniden hatırlanabiliyor. 20 Temmuz'a kadar açık kalacak müze ücretsiz olarak gezilebiliyor.
?TITE REKLAMLARDA NEYMAR'I SOLLADI
Dünya Kupası'nda E Grubu'nu 7 puan toplayarak lider olarak tamamlayan ve son 16 turunda Meksika ile eşleşen Brezilya'da teknik direktör Tite, ülkesinde oynadığı reklamlarla takımın yıldız oyuncusu Neymar'ı bile geride bıraktı. Dünya Kupası boyunca yer alan reklamlar için 2 milyon 600 bin dolar kazanan başarılı çalıştırıcı, kasasını da doldurmuş oldu. Brezilya Milli Takımı, grup aşamasındaki performansı sonrası Rusya'da en büyük favori olarak gösteriliyor.
KUPANIN HEYECANI TV+'TA DEVAM EDİYOR
Dünya Kupası heyecanını futbolseverlere yaşatan Turkcell'in TV+ uygulamasında Türkiye'den ilginç veriler ortaya çıktı. Kupayı TV+'tan takip edenler arasında Kayseri, Ankara ve Gaziantep illeri öne çıktı. Tüm operatör kullanıcılarına açık olan uygulama dışında GollerCepte'de de grup aşamasının en popüler golü 48 bin kez izlenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin Nijerya'ya attığı gol oldu.