Edinson Cavani, Uruguay'ı sırtında taşıdı

Güney Amerika ekibi Edinson Cavani’nin harika iki golüyle, Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’in Rusya macerasına son verip çeyrek finalde Fransa’nın rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 01.07.2018 01:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 01:43

Dünya Kupası'nda Muslera'lı Uruguay'ın peri masalı sürüyor. Grup aşamasını gol yemeden geçen Güney Amerika temsilcisi dün de güçlü Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Suarez'in 7. dakikadaki harika ortasına Cavani arka direkte kafa vurmadı adeta şut attı: 1-0. Pepe, 55'te Guerreiro'nun ortasında Muslera'nın gol yememe serisini kafa golüyle bitirip eşitliği sağladı. Ancak PSG'de muhteşem bir sezon geçiren Cavani 62'de bu sefer ceza sahası dışından 'plase nasıl yapılır' dersi verdi ve Uruguay 2-1'lik sonuçla son 8'de Fransa ile eşleşti.



KADERİM AYNI

Dünya futbolunun iki fenomeni Ronaldo ile Messi aynı gün Dünya Kupası'na veda ettiler. Messi'li Arjantin'in, Fransa'ya elenmesinin ardından gözler Ronaldo'ya çevrilmişti. Turnuvada 4 gol atan Portekizli yıldız da takımı, Uruguay'a yenilince, Messi'nin kaderini paylaştı ve iki süper yıldızın Dünya Kupası kazanma hayali bir başka bahara kaldı.



MUSLERA'YA İLK GOL PEPE'DEN

Son 16'ya kadar kalesinde gol görmeyen Muslera, ilk golünü Pepe'den yedi. Beşiktaşlı oyuncu, Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı (35 yıl,124 gün) Portekizli oldu ancak Quaresma ile birlikte elenmenin üzüntüsünü yaşadı.



BİR GÖRÜŞ



Uğur KARAKULLUKÇU



Takımlar > Yıldızlar

Turnuvanın en kötü takımı Suudi Arabistan'a topu teslim ederek 1-0 zar zor yenen Uruguay ile İran'a karşı savunma yapıp turu 90+4'te Mehdi'nin kaçırdığı golle son 16'ya gelen Portekiz, bize düşük tempo, az gol, bolca da savunma vadediyordu. Biz futbolseverlerin işine gelen başlangıç ise bu planları bozdu. Pepe'nin uyuduğu pozisyonu arka direkte bitiren Cavani kilidi açtı. Portekiz'i daha öne oynamaya zorlayan bu durum, özellikle ikinci yarıda yoğun ve etkili bir baskıya dönüştü. Bir kornerle de Pepe kendini affettiren golü attı. Ne var ki grup aşamasının tart-ı şılan golcüsü Cavani muhteşem bir ceza sahası dışı plasesiyle uzak köşeyi görüp işi bitirdi. Dünya Kupası yolu bize Ronaldo- Messi çeyrek finali vadetmişti ama iki yıldız da dün evlerine döndü. Futbolda takımlar, yıldızlardan büyüktür.



DETAY?

Cavani'nin 7'deki golü Uruguay'ın 1986'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında attığı en erken gol oldu. 1986'da Alzamendi, Almanya ağlarını 4. dakikada sarsmıştı.