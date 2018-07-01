Lionel Messi'ye yine hüsran

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2006’dan bu yana katıldığı dördüncü Dünya Kupası'ndan da eli boş döndü.

Giriş Tarihi: 01.07.2018 00:56 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 01:40

Kariyeri boyunca Arjantin'i dünya şampiyonu yapmak için çaba gösteren Lionel Messi, 2006'dan bu yana katıldığı 4. kupadan da eli boş dönüyor. Fransa karşısında fark yaratamayan 31 yaşındaki Messi, dördüncü turnuvasında çeyrek final göremeden elendi. Messi'li Arjantin 2006'da çeyrek final oynamış, 2014'te final görmüş ancak mutlu sona ulaşamamıştı.