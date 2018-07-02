Davor Suker: "Modric, Dünya Kupası'nın en iyilerinden olacak"

Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) Başkanı Davor Suker, dün akşamki Danimarka maçının uzatma bölümünde penaltıdan yararlanamayan Luka Modric'in, Dünya Kupası'nın en iyilerinden biri olacağını ve Rusya maçında daha güçlü bir şekilde sahaya çıkacağını ifade etti.

Suker, federasyonun resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda hiçbir rakibin kolay olmadığını belirterek, "Danimarka'ya karşı favori bizdik. Ancak kabul etmeliyiz ki dün akşam bizi yenebilir ve ağlayarak evimize gönderebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın seri penaltı vuruşları sonucu çeyrek finale çıktığı karşılaşmada iki takımın da iyi mücadele ettiğini aktaran Suker, "Burada güzel bir futbol sergilemek değil, turu geçmek önemliydi. Herkesi yenebilecek güçte, kaliteli bir takımız." dedi.

Suker, dün akşamki maçın seri penaltılara gitmesinin, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Türkiye maçını hatırlattığını ifade ederek, "Ama ben turu geçeceğimize inanıyordum. Rakibimize kıyasla çok ama çok az daha iyiydik." diye konuştu.

Çeyrek finalde ev sahibi Rusya ile 7 Temmuz'da oynayacakları maçı da değerlendiren Suker, "Dünya Kupası bir futbol festivali ve biz de bunun tadını çıkaracağız. Şanslarımız yarı yarıya ya da taraftar faktörünü dikkate alırsak yüzde 51 Rusya'nın lehine." değerlendirmesini yaptı.

Suker, teknik direktör Zlatko Dalic'e güvendiklerinin vurgulayarak, "İyi bir maç çıkarmak için hazır olacağız. Rusya'ya ve taraftarlarına saygımız var. Altyapı ve misafirperverlik konusunda kendileriyle gurur duyabilirler. Ayrıca İspanya ile oynadıkları maçta da gördük ki her zaman favoriler kazanmıyor." şeklinde konuştu.

İkinci uzatma devresinin sonunda penaltı vuruşundan yararlanamayan takım kaptanı Luka Modric'e destek veren Suker, "Eski bir futbolcu olarak penaltı kaçıran birinin nasıl hissettiğini iyi bilirim. Dün akşam takım arkadaşlarının Luka'ya nasıl destek olduklarını, tüm teknik ekibin onun arkasında olduğunu gördüm. Eminim Luka, Dünya Kupası'nın en iyilerinden biri ve bir sonraki maçta daha güçlü bir şekilde sahaya çıkarak takımın orkestra şefi olacak." ifadelerini kullandı.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda dün akşam Danimarka ile karşılaşan Hırvatistan, 1-1 sona eren maçta seri penaltı vuruşları sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finalde ev sahibi Rusya'nın rakibi oldu.