Belçika çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Belçika, Japonya'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Japonya turnuvaya veda etti. Belçika'nın çeyrek finaldeki rakibi Brezilya olacak.

Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo karşılaşmaya Japonya formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

48'inci dakikada topla buluşan Shibasaki orta saha çizgisi üzerinden derinlemesine bir ara pası attı ve defans arkasına koşan Haraguchi ile topu buluşturdu. Haraguchi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-1.

52'nci dakikada ceza sahasına şişirilen topu uzaklaştırmaya çalışan Kompany'nin kafası sonrası Kagawa önünde kalan topu arkasındaki Inui'ye bıraktı. Inui'nin kaleyi karşıdan gören bir noktadan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu: 0-2.

69'uncu dakikada kendi ceza sahasından topu uzaklaştırmaya çalışan Japon savunmasının havaya diktiği topta Vertonghen yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-2.

74'üncü dakikada Eden Hazard'ın sol ayağıyla ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Fellaini'nin yaptığı kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarlarla buluştu: 2-2.

90+4'üncü dakikada Courtois'ın elle başlattığı oyunda kontra atağa çıkan Belçika'da sağ kanatta topla buluşan Meunier, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yolladı. Lukaku topun üzerinden atlarken, meşin yuvarlak Chadli'nin önünde kaldı. Chadli'nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma Belçika'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Rostov

HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco (Dk. 65 Chadli), Mertens (Dk. 65 Fellaini), Hazard, Lukaku

JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki (Dk. 81 Yamaguchi), Hasebe, Inui, Kagawa, Haraguchi (Dk. 81 Honda), Osako

GOLLER: Dk. 69 Vertonghen, Dk. 74 Fellaini, Dk. 90+4 Chadli (Belçika) - Dk. 48 Haraguchi, Dk. 52 Inui (Japonya)

SARI KART: Shibasaki (Japonya)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turundaki Belçika-Japonya karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

REKABETTE JAPONYA ÖNDE



Belçika ile Japonya bugüne kadar biri resmi, 4'ü hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan 5 maçta Japonya 2 galibiyet alırken, Belçika 1 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sona erdi.

Japonya'nın attığı 9 gole, Belçika 5 golle karşılık verdi.

İLK MAÇ 1999'DA



İki ekip tarihlerinde ilk kez 3 Haziran 1999'da karşılaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan hazırlık maçı 0-0 bitti.

BELÇİKA'NIN GALİBİYET ÖZLEMİ SON MAÇTA DİNDİ



Japonya ile Belçika son kez ise 14 Kasım 2017'de yine bir hazırlık mücadelesinde karşılaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuç, Belçika'nın Japonya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet olarak tarihe geçti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Belçika'nın galibiyet golünü 72. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Belçika, rakibi karşısında bu maçtan önce oynadığı 4 karşılaşmada da galibiyet elde edememişti.

BELÇİKA 45. MAÇINDA



13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 45. maçını oynayacak.

Avrupa ekibi geride kalan 44 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

61 gol atan Belçika, kalesinde ise 68 gole engel olamadı.

JAPONYA 21. SINAVINDA



6. Dünya Kupası'nı yaşayan Japonya ise şampiyona tarihindeki 21. maçına çıkıyor.

Asya ekibi, geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. 18 kez gol sevinci yaşayan Japonya, kalesinde ise 26 gol gördü.

Hepsi üst üste olmak üzere 6. şampiyonasını oynayan Asya ekibi bu turnuvayla 3. kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı.

Japonya, Güney Kore ile 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nın son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.