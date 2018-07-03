Brezilya, Meksika'yı Neymar'la yıktı

Sürprizlerin yaşandığı Dünya Kupası'nda Brezilya bu kez şaşırtıcı bir sonuca izin vermedi ve Meksika'yı 2-0'la geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Sambacılar'da goller ikinci yarıda Neymar ve Firmino'dan geldi.



Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanırken Brezilya ve Meksika Samara Arena'da karşı karşıya geldi.



İlk yarıda iki takım da gol pozisyonu bulurken, bir türlü top çizgiyi geçmedi. Meksika kalecisi Ochoa da iyi performansıyla takdir topladı.





Sambacılar ikinci yarıya baskılı başlarken, 50'de Neymar ve 88'da Firmino maçın skorunu belirleyen golleri attılar.



Samara Arena'da saat 17.00'de başlayan Brezilya - Meksika maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetti

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Joao Miranda, Filipe Luis, Paulinho, Carlos Casemiro, Philippe Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar

MEKSİKA: Guillermo Ochoa, Edson Alvarez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesus Gallardo, Hector Herrera, Rafael Marquez, Andres Guardado Carlos Vela, Chicharito, Hirving Lozano





MAÇTAN DAKİKALAR ŞU ŞEKİLDE:



Hakem Gianluca Rocchi maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye Meksika başladı.



13' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Andres Guardado'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Gabriel Jesus ön direkte kafayla topu uzaklaştırdı.



18' Javier Hernandez'in pasıyla topla buluşan Hirving Lozano'nun ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top Filipe Luis'e çarparak uzaklaştı.



22' Carlos Vela'nın pasıyla topla buluşan Hector Herrera'nın ceza alanında rakiplerini ekarte ederek kaleye gönderdiği şutunda top Carlos Casemiro'dan geri geldi.



25' Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Neymar'ın rakiplerini ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, açıyı iyi kapatan Guillermo Ochoa topu çeldi.



40' Neymar'ın uzaklardan kullandığı frikikte top auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.





İKİNCİ YARI BAŞLADI.



48' Neymar'ın sol kanattan kullandığı korner sonrasında topla buluşan Philippe Coutinho rakiplerini ekarte ederek içeri giriyor bekletmeden topu yakın köşeye gönderdi. Ancak Guillermo Ochoa topu çelmeyi başardı.

50' Hızlı gelişen atakta orta sahada topla buluşan Jesus Gallardo'nun ilerleyerek ceza alanına girmeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



Dönen top gol oldu ve Brezilya Meksika karşısında 1-0 öne geçti.



Soldan Willian'ın ortasında arka direkte Neyamr dokundu ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



68' Willian'nın pasıyla topla buluşan Neymar'ın ceza alanında bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.



75" Willian'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Guillermo Ochoa topa hakim olmayı başarıyor.



Brezilya, Roberto Firmino'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor.



90 dakika Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.