Mutlu musun?

İspanyollar, Rusya’ya elenen takım için, “Bir jenerasyonun sonu” derken, Lopetegui’nin ayrılığını da unutmadı. El Mundo Deportivo manşete Real Madrid Başkanı Perez’i koyup, “Mutlu musun?” diye sordu

Giriş Tarihi: 03.07.2018 01:09

İspanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda ev sahibi Rusya'ya penaltılar sonucunda yenilerek turnuvanın dışında kaldı. İspanyol basını, kupanın favorilerinden olan İspanya'nın elenmesini çöküş olarak niteledi. Marca'nın haberinde "Bu bir çöküş. İspanya'nın çok gerisindeki ev sahibine ikinci turda elenmek, FIFA sıralamasında 70. sırada bulunan takım karşısında oyuna hükmedememek ancak çöküş olarak görülebilir" dendi. Marca, milli takım antrenörünün ve oyuncularının performansının gerekenden çok daha düşük olduğunu da vurguladı. El Mundo, İspanya'nın son 16 turunda Dünya Kupası tarihinin en zayıf ev sahibine elendiğini yazarken faturayı İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julien Lopetegui'yi turnuvadan yalnızca 2 gün önce göreve getiren Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e kesti. El Mundo, manşetinde "Mutlu musun?" ifadesine yer verdi.