İngiltere, makus talihini yendi ve çeyrek finale yükseldi

Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışlarında şans ilk kez İngiltere’nin yüzüne güldü. Ada temsilcisi, Kolombiya’yı eleyerek, çeyrek final biletini cebine koydu.

Giriş Tarihi: 04.07.2018 01:04 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 01:24

Kane, 11 metreden perdeyi açtı. Mina, 90+3'te turnuvada üçüncü kafa golünü atarak uzatmaya götürdü. Son gülen İngilizler oldu

Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran son takım İngiltere oldu. İngiltere, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Kolombiya'yı seri penaltı atışları sonucu devre dışı bıraktı. Gol perdesini Harry Kane açtı. Tottenham'ın santrforu, 57'inci dakikada kazanılan penaltı atışında usta işi bir vuruşla İngiltere'yi öne geçirdi: 1-0. Mücadelenin bu skorla biteceği düşünülürken Kolombiya'nın gizli golcüsü Yerry Mina, sahneye çıktı, harika kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan İngiltere, çeyrek finalde İsveç'in rakibi oldu.



DETAY

Dünya Kupası'nda eleme turlarında oynadığı son 8 maçın 2'sini kazanabilen İngiltere, dün bu şanssızlığını da kırmış oldu.

Dünya Kupası'nda üst üste üç maçta gol atan ilk savunma oyuncusu unvanını alan Mina, ayrıca 1966'dan sonra üç gol atan ilk defans oyuncusu oldu.

Mina, Dünya Kupası'nda attığı üç golle, Kolombiya tarihinde James Rodriguez'in (6) ardından en fazla gol atan ikinci isim olmayı başardı.