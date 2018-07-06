Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç, Dünya Kupası'nı yorumladı

Sabah Spor'un iki usta yorumcusu ile Dünya Kupası'na bakış:

SORULAR

1-Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Arjantin, İspanya, Portekiz gibi favorilerin veda ettiği turnuvada sona yaklaşılırken başka sürprizler olur mu?

2-Brezilya şampiyonluk için favori gösteriliyor. Sizin görüşünüz nedir?

3-Kupada izlemekten keyif aldığınız oyuncular kimler?

4-Son 16 turunda en çok kaleciler konuşuldu. Sizin için öne çıkan isim hangisi?

5-Dünya Kupası'nda VAR pek çok maçın sonucunu değiştirdi. Nasıl yorumlarsınız?

6-Cüneyt Çakır'ın Rusya'da finali yönetme şansı var mı?



AHMET ÇAKAR

1- DÜNYA Kupası büyük sürprizlere sahne oluyor. Başta Almanya, Arjantin, İspanya ve hatta Portekiz'in çeyrek finale kalamamaları kupa tarihinde pek rastlanan bir olay değil. Hatta şu anda çeyrek final ve muhtemel rakiplere baktığımızda çok enteresan bir takımın finale çıkabileceğini öngörebiliriz. Zira Brezilya ve Fransa'dan ancak biri finale yükselebilecek. Diğer tarafta ise Hırvatistan gibi, İngiltere gibi bir sürpriz finalist gündeme gelebilir.

2- ŞU anda kağıt üzerinde favori görünen Brezilya ve Fransa. Ama içimden bir ses turnuva öncesinde de belirttiğim gibi Belçika'nın tuhaf bir şey yapabileceği yönünde. Ne olursa olsun final maçı takım ismi bazında reytingi yüksek olmayacak.

NEYMAR NEYMAR'DIR

3- BELÇİKA'DA Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku, Fransa'da ise Kylian Mbappe öne çıktılar. Neymar'dan uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Zaten Neymar her zaman Neymar'dır.

4- KALECİYİ penaltı kurtaran kaleci olarak değerlendirmemek lazım. Mesela Subasic belki de Hırvatistan'ı çeyrek finale çıkaran adam oldu ama daha maçın başında da belli oranda hatalı bir gol yedi. Bana göre şimdiye kadar bu turnuvada seri penaltı atışları dışında 'maçı kurtardı' diyebileceğimiz bir kaleci ön plana çıkmadı.

FİNALİ BİR ASYALI YÖNETEBİLİR

5-VAR sistemi, dünya futbolunda ve hakemlikte birçok ezberi bozdu. Şu ana kadar çok sayıda maç oynandı ve hiçbir takım 'Bizi hakem yaktı' ya da 'Hakem yüzünden elendik' diyemiyor. Rusya'da 35 hakem var. Bunlar dünyanın en iyi hakemleri. Final maçını kime verirseniz verin, sorun çıkmayacak. Finali ister Cüneyt Çakır'a verin, ister Senegalli'ye, ister İranlı'ya. VAR sistemi oldukça hakem problemi yaşanmayacak.

6-DÜNYA Kupası finalleri sadece hakemin o andaki formu değil, özgeçmişi, mazide yaşadığı başarılar ve tabii ki FIFA politikası ile ilgili. Son iki dünya kupası finalini Avrupalılar yönetti. Şimdiye kadar final yönetmemiş tek bir kıta konfederasyonu var. O da Asya. Ben finali Avrupa'dan değil de Avrupa dışındaki bir kıtadan bir hakemin yöneteceğini düşünüyorum. Eğer iş sırf hakemlik olsaydı pek tabii ki Cüneyt Çakır'ın yönetmesi asla sürpriz olmaz.

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GÜRCAN BİLGİÇ

1- ELEME grubunda sürprizler yaşandı ama Son 16'da Rusya dışında sürpriz yapan olmadı. Çeyrek finale kadar oynanan maçlarda kupaya hakim olan 'Aykut Kocaman tarzı dengeli oyun' biçimiydi. Başta Uruguay ve Hırvatistan olmak üzere güçleri sınırlı takımlar yüksek taktik disiplin ile yollarına devam etmeyi ve güçlü rakipleri geçmeyi başardılar. Rusya'nın bize verdiği tek şey, daha çok ve daha hızlı koşmaktan ibaret.

2- TURNUVA öncesinde Fransa favorimdi. Görünen o ki Brezilya ile yarı final yapacaklar ve buradan çıkan kupanın sahibi olacak. Brezilya'nın avantajı skoru aldıktan sonra korumayı da başaran oyun ve oyuncu düzenine sahip olması. Fransızların bu karakteri yok. Rakibe pozisyon da veriyorlar, gol de yiyorlar ayrıca turnuvanın en kötü kalecisine sahipler. Brezilya'yı kupaya yakın görmeye başladım.

MBAPPE YENi STAR

3- MODRIC'İ birinci sıraya yazmak lazım. Sonrasında Brezilyalı Willian geliyor. Modric tam bir takım lideri. Oynuyor ve oynatıyor. Willian ise Brezilya'nın kilit çözen ismi. Forvetler, kapana girdiklerinde oyun zekası ve aldığı sorumluluklarla skora direkt katkı yapıyor. Kane, gol kralı olmasına rağmen çok penaltı attı. Ama bu turnuva bize Ronaldo ve Messi'den sonra Mbappe'yi dünyanın üçüncü starı olarak hediye edecek.

4- SON 16'nın yıldızı Subasic oldu. İki penaltı kurtardı. Takımını çeyrek finale taşıdı. Onun arkasında Brezilya'da Alisson'u sayabiliriz. Ve Japonya maçında Belçika'nın son golünde başrolde olan Thibaut Courtois ön plana çıktı.

BAŞARISIZLIĞIN ADRESİ DEĞİŞECEK

5- BİZİM gibi hakemler üstüne konuşan ülkeler için 'VAR' müthiş bir can simidi. Hem sahadaki kararları daha cesur hale getirecek hem de ofansif oyunu teşvik edecek. Maksimum adalet geliyor. Artık sahadaki ve tribünlerdeki futbol aktörleri başarısızlıklarını fatura edecek başka adres arayacaklar.

6- İKİ maçı da çok iyi yönetti. Sadece VAR sistemini iyi kullanmadı, kritik kararlarında ikna edici olmayı da başardı. Yardımcıları da hatasız gitti. Yarı finallerden birini kesin alır ama final şansı da çok yüksek ve bunu da hak ediyor.