Kazanan yolu yarılar

Turnuvada bir gol yiyen Muslera'nın Uruguay'ı ile müthiş formuyla parmak ısırtan Mbappe'li Fransa kozlarını 17.00'de paylaşacak

Son 16 Turu'nun en gollü maçı olan mücadelede Messi önderliğindeki Arjantin'i 4-3 yenip zafere uzanan Fransa, savunmasıyla nam salan Uruguay ile karşılaşacak. Uruguay'ın kalesini koruyan Galatasaraylı Muslera, 4 maçta yalnızca 1 gol yedi. Güney Amerika ekibinin en büyük handikabı ise yıldız golcü Cavani'nin sakatlığı. Fransa'da Matuidi cezalı, yerine Fekir forma giyecek. Bu maçla ilk yarı finalist belli olacak.







Neymar önderliğindeki Brezilya ile 3 maçta 4 gol atan Lukaku'lu Belçika'nın mücadelesi saat 21.00'de başlayacak



Son iki şampiyon İspanya ve Almanya'nın elenmesiyle 1 numaralı favori haline gelen Brezilya'nın, cezalı Casemiro haricinde eksiği yok. Japonya karşısında ikinci yarıda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanıp çeyrek finale kalan Belçika tam kadro... Mücadele çeyrek finalin en yüksek profilli maçı olarak görülüyor