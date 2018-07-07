Fransız öpücüğü

Son 16 turunda Messi'li Arjantin'i 4-3 yenip şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösteren Fransa, Uruguay'ı saf dışı bıraktı: 2-0. 2018 Dünya Kupası'nda attığı son üç golde imzası olan Edinson Cavani'nin yokluğu Uruguay'ın performansını etkiledi. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Fransa serbest vuruş kazandı. Griezmann'ın ortasında Varane kafa vuruşuyla Muslera'yı avladı: 0-1. Fransa'yı rahatlatan gol 61. dakikada geldi. Tolisso'nun asistinde Griezmann'ın vuruşunu Muslera adeta izledi. Top ellerinin arasından kaleye gitti. 90 dakikanın sonunda Fransa'da büyük mutluluk, Uruguay'da gözyaşları vardı.
GRİEZMANN TARİHE GEÇTİ
Antoine Griezmann, Patrick Vieira'dan bu yana (İspanya, 2006) aynı Dünya Kupası eleme maçında gol atan ve asist yapan ilk Fransız oyuncu oldu
AH MUSLERA AH!
Uruguay'ın Galatasaraylı file bekçisi Muslera, çeyrek finale kadar 4 maçta sadece bir gol yerken dün kalesinde iki gol birden gördü. Tecrübeli file bekçisinin yediği ilk iki gol, duran toptan, savunma oyuncularının (Pepe, Varane) kafasıyla geldi. Griezmann'ın şutunda ise Muslera'nın kupa performansına hiç ama hiç yakışmayan hatası vardı. Top, tecrübeli yıldızın ellerinin arasından kaçıp ağlara gitti. Uruguaylı, topun kaleye gidişini sadece izleyebildi.
TERİM: ÜZÜLSEM Mİ SEVİNSEM Mİ?
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızı Merve Çetin ile dün Rusya'da tribündeydi. Terim maç sonrası, "Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim" yorumu yaptı. G.Saray da, "Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek" mesajı yayınladı.