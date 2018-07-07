Fransız öpücüğü

Fernando Muslera’nın ikinci goldeki hatasıyla damga vurduğu maçta Fransa, galibiyete Raphael Varane ve Antoine Griezmann’ın her iki yarıda attığı gollerle ulaştı

Giriş Tarihi: 07.07.2018 00:42 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 02:44