Zafer ve kahır

Messi, James Rodriguez ve Luis Suarez sonrası Neymar’ın rüyası bitti Belçika, Fernandinho (kk) ve De Bruyne’nün golleriyle yarı finale çıktı

Giriş Tarihi: 07.07.2018 00:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 02:38

Belçika, Brezilya'yı çeyrek finalde 2-1 mağlup etti, Dünya Kupası'nın Avrupa kıtasına gitmesi kesinleşti. Arjantin ve Kolombiya'nın son 16 turunda vedası sonrası dün önce Uruguay akabinde Brezilya, evinin yolunu tutarken, Güney Amerikalılar karalar bağladı. Brezilya, samba yaparcasına oyuna başladı ancak 13'üncü dakikada Fernandinho'nun kafayla kendi ağlarını havalandırması ile sarsıldı. 31'de Lukaku'nun 40 metre sürüklediği meşin yuvarlağı, Kevin De Bruyne, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan harika bir vuruşla filelere gönderdi. Brezilya ikinci devre baskın oynadı ama Augusto ile bir gol bulabildi ve elendi. Belçika ise yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.



LUKAKU BİR AÇILDI...

Dünya Kupası'nda sahne aldığı ilk iki mücadelede skor katkısı yapamayan Belçika'nın santrforu Romelu Lukaku, son altı karşılaşmada ise rakiplerinin kabusu oldu. Manchester United'ın forveti, 5 gol ve bir asistle altı gole katkı sağladı.



PREMİER LİG TOKADI!

Brezilya'yı evine gönderen Belçika'nın ilk 11'indeki 9 oyuncu Premier Lig'de top koşturuyor. Kaleci Courtois ve Hazard Chelsea, Kompany ve De Bruyne Manchester City, Fellaini ile Lukaku ManU, Alderweireld ile Vertonghen Tottenham, Chadli ise West Bromwich'te forma giyiyor. Sadece Meunier ve Witsel Ada'nın dışında ter döküyor.