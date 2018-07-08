Gerçek Samba Hazard’dan!

Takımının yarı finale kalmasında büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki futbolcu, kişisel istatistikleriyle Brezilya’yı takım halinde geride bıraktı

Giriş Tarihi: 08.07.2018 00:18 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 00:28

Belçika, Dünya Kupası'nda bir numaralı favori Brezilya'yı 2-1 yenerek yarı final vizesi alırken, Eden Hazard futboluyla yıldızlaştı. Tecrübeli 10 numara, girdiği 27 mücadelenin 21'ini kazandı, ayrıca 10 dripling denemesinin tamamında başarı sağladı. Brezilya ise toplamda 15 dripling denemesi yapıp 10'unda başarılı oldu. Sambacılar, fizik gücünde de 27 yaşındaki futbolcunun gerisinde kaldı. Brezilya'da 9 kritik isim, toplamda 68 ikili mücadeleye girip 25'ini kazanabilirken (%36,7 başarı), Hazard ise 27 mücadelenin 21'inden galip ayrıldı (%77,7 başarı). Verilere göre turnuvanın Harry Kane'den sonra en iyi ikinci ismi olan Hazard, 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı. Gollük pas sayısında ilk 10'da yer alan Belçikalı, maç başına 5,8 dripling karnesinde ise zirvede yer alıyor.