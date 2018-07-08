İngiliz rüyası

Çok sayıda favorinin veda ettiği 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kolombiya'yı penaltılarla geçerek çeyrek finale çıkan İngilizler, İsviçre'yi eleyerek gelen İsveç'i 2-0 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı. İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşmada eşitliği bozan 30. dakikada Harry Maguire oldu. 25 yaşındaki yıldızın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden İngiltere, ikinci yarıda da kontrolü elinde tuttu ve 59. dakikada Dele Alli'nin kafa vuruşuyla maçı 2-0 kazanmayı başardı.

28 YIL SONRA İLK

İngiltere, 1990'dan bu yana ilk kez yarı finalde

Tarihindeki tek Dünya Kupası şampiyonluğunu 1966'da elde eden İngiltere, 1990'dan bu yana ilk kez yarı finale kaldı. Son 6 Dünya Kupası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen İngilizler, İsveç'i mağlup ederek 52 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek adına önemli bir adım daha attı. 2014 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan İngiltere, Euro 2016'da Roy Hodgson'la hüsran yaşayınca Southgate ve gençlerle yeni bir yapılanmaya gitmişti.

OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Turnuva boyunca giydiği yelekle de fenomen olan İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate "Bu takımın başında olmak gerçekten bir ayrıcalık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Umarım maçı izleyen herkes keyif almıştır" dedi.

ZLATAN KAYBETTİ BECKHAM KAZANDI

MAÇ için İsveçli Zlatan İbrahimovic ile iddiaya giren Beckham, gülen taraf oldu. İbrahimovic, Twitter'da Beckham'a, "İngiltere kazanırsa nerede istersen sana yemek ısmarlayacağım. Ama İsveç kazanırsa İKEA'dan ne istersem alacaksın" diye yazdı. İngiliz yıldız ise "İngiltere kazanırsa İngiltere forması giyip benimle Wembley'de balık yiyeceksin" karşılığını verdi.