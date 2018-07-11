Sabah > Dünya Kupası > Dünya Kupası'nda Hırvatistan'dan tarihi başarı

Dünya Kupası'nda Hırvatistan'dan tarihi başarı

2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatmalarda 2-1 mağlup eden Hırvatistan tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Giriş Tarihi: 12.07.2018 00:17 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 00:30
Dünya Kupası'nda Hırvatistan'dan tarihi başarı

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup eden Hırvatistan tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Hırvatistan, 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatlar, bu kez Fransa ile finalde karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

RUSLARDAN VİDA'YA TEPKİ

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan yarı final maçını izlemeye gelen Rus taraftarlar, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı protesto etti Tribünlerdeki Ruslar, Hırvatistan'ın, Rusya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ettiği çeyrek final karşılaşması sonrasında yayımlanan bir görüntüde, "Zafer Ukrayna'nın" ifadesini kullanan Vida'ya karşılaşma boyunca tepki gösterdi. Rus taraftarlar, Beşiktaş'ta forma giyen Vida'nın ayağına her top geldiğinde yuhalayarak tepkilerini ortaya koydu. Vida hakkında FIFA da "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmayı 78 bin 11 taraftarın izlediği açıklandı.

Hırvatistan - İngiltere maçından kareler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FIFA'dan televizyonlara güzel kadın uyarısı
FIFA'dan televizyonlara güzel kadın uyarısı
Hırvat basınında "tarihi zafer"in yansımaları
Hırvat basınında "tarihi zafer"in yansımaları
İngiltere basını takımlarıyla gurur duyuyor
İngiltere basını takımlarıyla gurur duyuyor
İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi!
İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi!