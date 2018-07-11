Fransa'da final sevinci

Fransa'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Belçika'yı 1-0 mağlup ederek finale yükselmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Monde, "Canavar maviler 3'üncü kez Dünya Kupası finalinde" başlıklı haberinde, Fransa'nın, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükseldiği ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettiği hatırlatılarak, 2006'da finalde İtalya'ya kaybettiği kupadan sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürme fırsatı bulduğu vurgulandı.

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın ifadelerini yer verilen haberde, 49 yaşındaki teknik adamın, "Belçika'yı daha fazla zora sokabilirdik ancak teknik olarak daha isabetli olamadık." dediği ifade edildi.

"Kahramanlar 2'inci Dünya Kupası'nı hayal edebilir" başlığını kullanan Le Figaro gazetesi ise Belçika'yı yenen Fransa'nın tarihinde 3'üncü kez Dünya Kupası final maçını oynayacağını yazdı.

Gazetenin haberinde, Fransa'nın ikinci kez Dünya Kupasını kazanabileceğini belirtildi.

Le Parisien gazetesinin de "Maviler finalde, Fransa kutlama yapıyor" başlıklı haberinde, Fransızların milli takımın Belçika'ya karşı elde ettiği zaferi kutladığını ve atmosferin 1998'de Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazandığı atmosfere benzediği aktarıldı.

"Kafalar yıldızlarda" başlığını kullanan ülkenin en önemli spor gazetelerinden L'Equipe ise Belçika'ya karış oynadığı maçta oyuna hakim olan ve iyi bir strateji kuran Fransa'nın "Belçika'yı boğduğunu" yazdı.

Gazetede, Fransa'nın son 20 yılda üçüncü kez Dünya Kupası'nda final oynayacağı ve bunun "çılgın" bir şey olduğu kaydedildi.