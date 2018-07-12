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Fransa, Dünya Kupası final maçının hazırlıklarına başladı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nın finalinde 15 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak Fransa, maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi: 12.07.2018 19:43
Fransa, Dünya Kupası final maçının hazırlıklarına başladı

Moskova'daki Glebovets Stadı'nda teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki antrenmanda, yarı finaldeki Belçika karşılaşmasında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. İdman oldukça neşeli bir havada geçti.

Futbolculardan Mbappe, Giroud, Varane ve Pavard takımla idmana çıktı ancak 4 futbolcu kısa bir süre salona döndü. İdmanın ilerleyen bölümünde yeniden sahaya çıkan Mbappe ve Varane, fizyoterapistler eşliğinde açma-germe yaptı. Futbolculardan Hernandez, Kante, Matuidi, Pogba ve Griezmann ise takımdan ayrı çalıştı.

Diğer futbolcular ise koşu ve pas çalışmasının ardından, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fransa, hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Hırvatistan - İngiltere maçından kareler

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