Luka Modric'ten İngiliz medyasına taş: Hırvatistan’ı küçümsediniz

Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modric, Dünya Kupası final biletini almalarından sonra Ada basınını iğneledi. İngiltere'yi mağlup ettikleri yarı final maçından önce özellikle İngilizlerin kendilerini küçümseyen haberlerini hatırlatarak, "Özellikle İngiliz basını başta olmak üzere birçok yorumcu bu maç öncesi Hırvatistan'ı küçümsedi. Bunun büyük bir hata olduğunu göstermiş olduk" dedi.



BALLON D'OR'A ADAY OLABİLİR

Maç öncesinde kendilerine yönelik negatif öngörüleri yanlış çıkardıklarını belirten Modric, "İngiliz yorumcular Hırvatistan'a hak ettiği değeri vermedi. Bunun büyük bir hata olduğunu onlara net bir şekilde gösterdik. Bence basının böyle maçlar öncesi daha mütevazı olması ve rakiplere daha fazla saygı göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kulübü Real Madrid ile üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan 32 yaşındaki Luka Modric'in, Hırvatistan ile de Dünya Kupası'nı kazanması hâlinde, yıl sonunda verilecek Ballon d'Or ödülünün en iddialı ismi olacağı tahmin ediliyor.