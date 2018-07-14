Dünya Kupası'nda üçüncü belli oluyor

Giriş Tarihi: 14.07.2018 01:04
Güncelleme Tarihi: 14.07.2018
01:34
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bugün Belçika ile İngiltere kozlarını paylaşacak ve turnuvanın üçüncüsü belirlenecek. SaintPetersburg Stadı'nda oynanacakkarşılaşma, Dünya Kupası'nın sondan bir önceki maçı olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip arasında 28Haziran'da oynanan maçıBelçika 1-0 kazanmıştı. İki takım da o maçtan önce gruptan çıkmayı garantiledikleri için yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmıştı.