Dünya Kupası'nda üçüncü belli oluyor

Giriş Tarihi: 14.07.2018 01:04 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 01:34

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bugün Belçika ile İngiltere kozlarını paylaşacak ve turnuvanın üçüncüsü belirlenecek. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası'nın sondan bir önceki maçı olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip arasında 28 Haziran'da oynanan maçı Belçika 1-0 kazanmıştı. İki takım da o maçtan önce gruptan çıkmayı garantiledikleri için yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmıştı.